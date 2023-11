Nach sechs Jahren kehrt Aaron Koszuta zur "Unter uns"-Familie zurück. Er wird wieder in seine Rolle als Valentin Huber schlüpfen.

Aaron Koszuta (29) kehrt in die Schillerallee zurück. Nach sechs Jahren feiert der Schauspieler sein Comeback bei der RTL-Serie "Unter uns", wie der Sender berichtet. Er wird wieder in seine alte Rolle des Valentin Huber schlüpfen, bei dem in den vergangenen Jahren einiges passiert ist.

Erster Auftritt im Jahr 2016

Im Jahr 2016 übernahm der Schauspieler erstmals die Darstellung von Valentin. Schon im darauffolgenden Jahr hat er die Serie wieder verlassen. Grund dafür war, dass seine Rolle eine Ausbildung zum Polizisten in Hamburg gemacht hat.

Ende Oktober haben die Dreharbeiten für das neue Jahr begonnen und Koszuta kehrte zurück ans Set. Valentin Huber hat nun die Ausbildung abgeschlossen und kommt als Polizist wieder in die Schillerallee. Seine Rückkehr sorgt für viel Aufregung, da er in das freie WG-Zimmer in der Dachwohnung einzieht.

Freude über die Rückkehr ans Set

In den Jahren 2020 und 2021 hatte der 29-Jährige bereits wieder kleine Gastauftritte bei "Unter uns". Nun freut er sich über seine vollständige Rückkehr ans Set: "Ich bin wieder da. Ich habe die ersten Szenen abgedreht und es hat mir sehr Spaß gemacht!" Die ersten Folgen mit Valentin werden ab Januar 2024 zu sehen sein.

Neben "Unter uns" hat Aaron Koszuta auch in anderen Fernsehserien wie "Der Lehrer", "Bettys Diagnose", "In allerfreundschaft" oder "SOKO Köln" mitgewirkt.

"Unter uns" läuft immer von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL.