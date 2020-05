ABBA: So viele wünschen sich eine Reunion

Welche Band vermissen Fans am meisten? Die Antwort darauf gibt nun eine Umfrage, die das britische Konzertticket-Portal StubHub durchgeführt hat. Wie mehrere britische Medien berichten, hat die schwedische Band ABBA ("Waterloo") bei der Umfrage die Nase vorne - und das, obwohl die Band bereits seit 1982 nicht mehr aktiv ist. Dennoch gaben 40 Prozent der Befragten an, sich ein Bühnencomeback der Schweden Agnetha Fältskog (70), Björn Ulvaeus (75), Benny Andersson (73) und Anni-Frid Lyngstad (74) am sehnlichsten zu wünschen.

Auch diese Bands wollen Fans wiedervereint sehen

Damit setzten sich ABBA deutlich gegen die Konkurrenz durch. Auf Platz zwei der Bands, die die befragten Musik-Fans gerne wiedervereint sehen würden, schafft es Oasis ("Wonderwall") mit 28 Prozent, gefolgt von der 2015 aufgelösten Boygroup One Direction ("Story of my Life") mit 18 Prozent. Auf den hinteren Rängen mit jeweils zwölf Prozent liegen Destiny's Child und Crowded House sowie mit jeweils elf Prozent Sugababes und No Doubt. An der Umfrage nahmen 2.000 Personen teil.