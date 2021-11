Nach einem fulminanten Start geht es für ABBA mit dem neuen Album "Voyage" an der Charts-Spitze weiter.

Zum Start des neuen Albums "Voyage" hatten ABBA gleiche mehrere Rekorde in den Charts aufgestellt. Auch in der zweiten Woche geht es erfolgreich weiter. Die schwedische Kultband rund um Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74) und Anni-Frid Lyngstad (76) kann den Thron in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, verteidigen.

Mit mehr als 200.000 Verkäufen hatte "Voyage" in der Vorwoche den erfolgreichsten Start eines Albums in den vergangenen rund zweieinhalb Jahren hingelegt. Die Platte verkaufte sich damit besser als alle anderen in den Top 100 zusammengerechnet. Zudem war es der beste Neueinstieg eines internationalen Acts in den vergangenen sechs Jahren. Nicht zuletzt konnte das Album sich bereits die Top-Platzierung in den bisherigen Jahrescharts sichern, die Anfang Dezember erscheinen werden.

Michael Patrick Kelly auf der Zwei

Namhafte Neueinsteiger bringen es unterdessen auf die Plätze zwei bis fünf. Michael Patrick Kelly (43) sichert sich mit "B.O.A.T.S." die Zwei, Schiller mit "Epic" die Drei, die Broilers landen mit "Santa Claus" auf der Vier und die Top Five machen Unheilig mit "Lichterland - Best of" voll.

In den Single-Charts hat ein Neueinsteiger die Nase vorne. Kummer (32) und Fred Rabe verbannen mit "Der letzte Song (Alles wird gut)" den Weltstar Ed Sheeran (30, "Shivers") auf Rang zwei. Elton John (74) und Dua Lipa (26) liegen mit "Cold Heart" auf Platz drei, die Glass Animals mit "Heat Waves" auf der Vier sowie Acraze zusammen mit Cherish und "Do It To It" auf Platz fünf.

Die Charts zeigen zudem, dass die Weihnachtszeit anbricht. Denn neben einigen festlichen Alben sind auch zwei absolute Klassiker wieder vertreten. Mariah Careys (51) "All I Want For Christmas Is You" schafft es bei den Singles zurück auf Platz 58, "Last Christmas" von Wham! auf Rang 65.