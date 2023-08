Mehr Gemüse in die Mahlzeiten zu integrieren, ist nicht schwer.

Nach dem Urlaub zeigt die Waage bei vielen eine höhere Zahl an als gewünscht. Aber keine Sorge: Mit diesen Tipps purzeln die Urlaubskilos.

Das Gewicht während des Urlaubs zu halten, fällt vielen schwer. Schließlich soll die Auszeit zum Relaxen und Genießen da sein. Wer also mit ein paar Kilos mehr auf den Hüften wiederkommt, sollte erst einmal entspannt bleiben. Denn mit kleinen Veränderungen kehrt man Schritt für Schritt wieder in die Alltagsroutine zurück, ohne gleich die nächste Crash-Diät mit anschließendem Jo-Jo-Effekt auszuprobieren.

Vom Spazieren zum Wandern und Joggen

Wer nach dem Urlaub nicht sofort wieder die Motivation für das eigene Fitnessprogramm findet, kann mit großen Spaziergängen anfangen und sich zur kleinen Jogging-Runde durch den Wald hinarbeiten. Am besten zu zweit oder gar in der Gruppe, so kann man sich gegenseitig anspornen.

Mehr Obst und Gemüse in die Mahlzeiten integrieren

Es empfiehlt sich, zu jeder Mahlzeit eine Portion Obst oder Gemüse zu integrieren. Das Käsebrötchen am Morgen kann auch vollends durch Bananen, Pfirsiche, Äpfel und eine Portion Quark mit Honig und Nüssen ersetzt werden. Das sättigt ohnehin länger. Das Mittagessen kann etwa ein Salat oder ein Wrap sein. Zum Abendbrot passen stets geschnittene Gemüseschnipsel mit etwas Kräuterquark oder würzigem Hummus. Protein- und ballaststoffreiche Gerichte sind meist gesünder, haben weniger Kalorien und sättigen länger.

Alkohol und Süßigkeiten vermeiden

Vorübergehend auf alkoholische Getränke und Süßes zu verzichten, kann helfen, wieder schneller in die Routine zurückzukehren. Daran muss man sich aber keineswegs über mehrere Monate halten. Ein paar Wochen können schon ausreichen. Nach einer kurzen Pause schmecken Cocktail, Wein und Schokolade ohnehin gleich wieder viel besser.

Trinken, trinken, trinken

... und zwar überwiegend Wasser. Auf gesüßte Limonaden und Fruchtsäfte verzichten, so nimmt man automatisch viel weniger Kalorien zu sich. Außerdem hemmt das den Appetit auf Knabberzeug und Süßigkeiten. Wer dennoch Heißhunger bekommt, kann auch auf den guten alten Apfel, ein paar Karotten oder einen Smoothie setzen.

Übrigens: All die genannten Punkte sind keineswegs Tipps, die man nur vorübergehend beherzigen sollte. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung sowie regelmäßige Bewegung sind stets wichtig, um das Gewicht zu halten und den Stoffwechsel anzuregen.