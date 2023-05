2018 war Dunja Hayali zum ersten Mal für "Sportstudio" im Einsatz. Jetzt feierte sie ihren Abschied und trat selbst an der Torwand an.

Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali (48) hat am Samstag, den 13. Mai 2023, zum letzten Mal "das aktuelle sportstudio" moderiert. In ihrer Abschiedssendung durfte sie sogar selbst an der legendären Torwand antreten - ihr Studiogast Peter Fischer (67), Präsident von Eintracht Frankfurt, verzichtete für die Journalistin.

Hayali konnte von ihren sechs Versuchen leider keinen Ball verwandeln. Ihr ironischer Kommentar: "Ist ja nur die letzte Sendung." Damit verabschiedete sich die Journalistin nach insgesamt 41 Folgen von der ikonischen Sportsendung, wird dem ZDF aber unter anderem beim "heute jounal" und dem "Morgenmagazin" weiterhin die Treue halten.

In einem Twitter-Post zeigt sie bereits am 11. Mai Momente aus der Zeit bei der Sendung und verkündete ihren Abschied. Von August 2018 bis Mai 2023 moderierte sie 41 Ausgaben von "das aktuelle sportstudio". Sie schrieb in dem Beitrag: "Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten fünf Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen..."

Die 48-Jährige fügte hinzu: "Aber drei Sendungen sind - aus unterschiedlichen Gründen - eine zu viel, jedenfalls für mich. Deshalb sage ich nach 41 Sendungen 'tschüss' und werde mich voll und ganz aufs 'moma' und aufs 'heute journal' konzentrieren."

Sie sei "dankbar für diese interessante, abwechslungsreiche, herausfordernde, und vor allen Dingen bereichernde Zeit". Die Moderatorin bedankte sich in dem Post auch bei Gästen und Crew der Sendung. "Also dann, auf in die letzte Runde. Nach 90 Minuten plus bisschen Überziehen ist dann Schluss", schreibt sie am Ende.

Zurück beim "heute journal"

Seit Ende Februar 2023 verstärkt Dunja Hayali das Moderationsteam des "heute journal", durch das sie bereits von 2007 bis 2010 als Co-Moderatorin geführt hat. Sie ist zudem seit 2007 im "ZDF-Morgenmagazin" im Einsatz, seit 2010 ist sie hier Hauptmoderatorin.

Die Moderation von "das aktuelle sportstudio" übernahm sie 2018 im Wechsel mit Katrin Müller-Hohenstein (57), Jochen Breyer (40) und Sven Voss (46).