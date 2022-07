Familie, Freunde, Weggefährten, aber auch Fans können bei der Trauerfeier am 10. August noch einmal Abschied von Uwe Seeler nehmen.

Am 21. Juli 2022 schloss Uwe Seeler (1936-2022) im Alter von 85 Jahren für immer die Augen. Wer sich von Hamburgs größtem Fußball-Idol noch einmal verabschieden möchte, kann am 10. August die Trauerfeier besuchen. Die findet um 14 Uhr im Volksparkstadion statt, wie der Senat der Hansestadt Hamburg in einer Mitteilung schreibt.

Die Veranstaltung werde "in enger Abstimmung mit der Familie und unter Beteiligung des Hamburger Sportvereins (HSV) sowie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vorbereitet", heißt es darin. Alle Bürgerinnen und Bürger, die an der Trauerfeier teilnehmen möchten, bekommen demnach ab 13 Uhr Zugang zum Stadion.

Wann und wo die Beisetzung von Uwe Seeler stattfindet, ist nicht bekannt. Bei der Beerdigung sind laut Mitteilung nur die engsten Familienmitglieder dabei.

Der Tod von Uwe Seeler hat in der Fußballwelt und in ganz Deutschland eine Welle der Trauer ausgelöst. Wohl keiner stand so sehr für den Hamburger SV wie Seeler. Rund 19 Jahre spielte er für den Verein und wurde mit dem HSV 1960 Deutscher Meister sowie 1963 Pokalsieger. Uwe Seeler, der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 1966 als Kapitän in das legendäre WM-Endspiel von Wembley geführt hatte, wurde zudem dreimal Fußballer des Jahres. Für die DFB-Elf traf er 43 Mal in 72 Länderspielen.