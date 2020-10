Kultrocker präsentieren Video zu Single "Shot In The Dark"

AC DC Kultrocker präsentieren Video zu Single "Shot In The Dark"

Die australischen Kultrocker von AC/DC haben das Musikvideo zu ihrer ersten Single "Shot In The Dark" veröffentlicht.

Für Fans von AC/DC fängt die Woche sicherlich ziemlich gut an. Die Kultrocker haben das Video zu ihrer ersten Single "Shot In The Dark" veröffentlicht und zeigen sich dabei frisch und agil wie eh und je.

Nach exakt 20 Sekunden packt Leadgitarrist Angus Young (65) bereits seinen berühmten Duckwalk aus und auch Sänger Brian Johnson (73) zeigt, dass er trotz der Zwangspause im vergangenen Jahr immer noch mächtig Feuer hat.

Die Fans sind begeistert

Etwas mehr als zwei Stunden nach der Veröffentlichung hatte das Video auf YouTube bereits 75.000 Daumen nach oben gesammelt. Den Fans gefällt, was sie hören und sehen. "Wie bei Wein, werden AC/DC mit dem Alter besser", schreibt zum Beispiel ein User. "Diese Band ist die pure Essenz von Rock'N'Roll", schreibt ein anderer. Und der nächste findet: "Jünger und energetischer als alle anderen Bands."

"Shot In The Dark" ist die erste Single aus dem neuen Album "Power Up", das am 13. November erscheint. Es ist das erste Album nach sechs Jahren Pause.