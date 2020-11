Den Rockern von AC/DC kann in den Charts auch in der zweiten Wochen seit der Veröffentlichung von "Power Up" niemand das Wasser reichen.

AC/DC sonnen sich auch in der zweiten Woche nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Power Up" an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts. Wie GfK Entertainment mitteilt, haben Leadgitarrist Angus Young (65) und Co. mit fast 160.000 in Deutschland verkauften Exemplaren ihres Albums die erfolgreichste Startwoche des Jahres hingelegt.

Dahinter reihen sich gleich vier Neueinsteiger ein. Singer-Songwriterin, Kabarettistin und Moderatorin Ina Müller (55) kann sich mit ihrem Album "55" über den zweiten Platz freuen. Ebenfalls auf das Siegertreppchen hat es Andreas Gabalier (36) mit seinem Weihnachtsalbum "A Volks-Rock'n'Roll Christmas" geschafft. Die K-Pop-Band BTS startet mit "Be" auf der vier und dahinter platziert sich die Neuauflage des Pink-Floyd-Films "Delicate Sound Of Thunder".

Single-Charts: 24kGoldn schiebt sich auf Platz eins

Von der Spitze der Single-Charts grüßt jetzt der US-amerikanische Rapper 24kGoldn (20) mit "Mood". Bonez MC (34) schiebt sich mit "Angeklagt" von der vier auf die zwei. Sängerin Lune bleibt mit "Gebe auf." weiter auf Platz drei. Master KG rutscht mit seinem "Jerusalema"-Remix noch mal von der sechs auf die vier. Die ersten Neueinsteiger sind KC Rebell (32) und Summer Cem (37) mit "Down" auf Platz fünf.