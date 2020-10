Die Legende ist zurück. AC/DC bringt Anfang November ihr neues Album "Power Up" auf den Markt.

Eine Rock-Legende kehrt zurück: Am 13. November erscheint das neue Album "Power Up" der australischen Hardrock-Band "AC/DC" ("Highway To Hell"). Es ist das erste Album nach sechs Jahren Pause.

Das Quintett um Sänger Brian Johnson (73) - der wegen Hörproblemen die letzten Jahre aussetzen musste - und Leadgitarrist Angus Young (65) ist wieder komplett am Start. Mit den Musikern Cliff Williams (70, Bass), Phil Rudd (66, Schlagzeug) und Stevie Young (63, Rhythmusgitarre) präsentiert die Band zwölf Songs mit typischem Sound, so die Plattenfirma Columbia/Sony.

Der erste Song ist schon veröffentlicht

Die erste Single-Auskoppelung "Shot In The Dark" erscheint am 7. Oktober. Der Song erreichte in wenigen Stunden Hunderttausende Klicks auf Youtube.

AC/DC gehören zu den wichtigsten Rockbands der Geschichte. Sie wurde 1973 gegründet. Sänger Brian Johnson stieß 1980 dazu, nachdem sein Vorgänger Bon Scott an den Folgen einer Alkoholvergiftung gestorben war. Die Band veröffentlichte über ein Dutzend Studioalben und verkaufte über 150 Millionen Tonträger.