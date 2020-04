Adam Schlesinger: Emmy-Gewinner stirbt mit 52 Jahren am Coronavirus

Der New Yorker Musiker Adam Schlesinger (1967-2020) ist tot. Das bestätigte der Anwalt seiner Band Fountains of Wayne, Josh Grier, am Mittwoch dem Magazin "Rolling Stone". Demnach starb er an Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19. Zwei Wochen zuvor war er ins Krankenhaus eingeliefert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden. Der Filmmusik-Komponist und Liedermacher wurde 52 Jahre alt.

Adam Schlesinger wurde im Laufe seiner Karriere mit einem Grammy und drei Emmys ausgezeichnet sowie für einen Oscar und einen Golden Globe Award nominiert. Zuletzt erhielt er 2019 einen Emmy für herausragende Musik und Lyrik für "Anti-Depressants Are So Not a Big Deal" in der TV-Serie "Crazy Ex-Girlfriend".