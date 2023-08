Wochenlang hat ein New Yorker Paar darauf gewartet, das Geschlecht seines Babys zu erfahren. Die freudige Botschaft durfte Adele verkünden.

Sängerin Adele (35) hat während einer ihrer Auftritte in Las Vegas werdenden Eltern dabei geholfen, das Geschlecht ihres Babys zu verkünden. Der emotionale Moment rührte sie selbst zu Tränen.

Das Paar hielt ein Schild hoch

Chris Dare und seine Frau Shantelle Lord aus New York fielen der Sängerin im Kolosseum im Caesars Palace auf, weil sie ein Schild mit der Aufschrift "Adele, verrätst du uns unser Geschlecht?" hochhielten. "Niemand hat hier wirklich Schilder erlaubt. Ich bin einfach besessen davon, dass du eines hast", sagte Adele zu dem Paar, das zur Bühne geholt wurde. Beide veröffentlichten die Szene auf Instagram und TikTok.

Die werdende Mutter erzählte der Sängerin, dass sie in der 18. Woche schwanger sei. Bereits seit der zwölften Woche seien sie und ihr Mann im Besitz eines versiegelten Umschlags, der das Geschlecht ihres Babys verrät. Das Paar wartete jedoch mit dem Öffnen - in der Hoffnung, dass Adele es während ihres Konzertes für sie tun werde.

Es wird ein Junge

Als Adele am Bühnenrand saß, öffnete sie vorsichtig den Umschlag und verkündete der Menge dann: "Shantelle und Chris bekommen einen kleinen Jungen!" Danach umarmte sie das Paar und wünschte alles Gute. "Das war unglaublich", sagte sie, während sie in Tränen ausbrach und sich bei der Menge für ihr Schluchzen entschuldigte. "Ich freue mich so für euch! Das ist so emotional, oh mein Gott." Dann fragte sie noch die Schwangere: "Falls ich schwanger werde, verrätst du dann mein Geschlecht?" Lord nickte begeistert. Ihr Mann postete später bei Instagram: "Adele, du bist großartig und wir werden uns für den Rest unseres Lebens an diese Nacht erinnern!"

Adele möchte weitere Kinder

Adele hat bereits einen Sohn, Angelo (10), der aus der Beziehung mit Simon Konecki (49) stammt. Die beiden ließen sich 2021 scheiden, nachdem sie sich 2019 getrennt hatten. Seit 2021 ist sie mit dem Sportagenten Rich Paul (41) liiert und plant weiteren Nachwuchs. "Ich möchte auf jeden Fall mehr Kinder", sagte Adele vergangenes Jahr im Interview mit "Elle". Zunächst habe sie aber nur ihre Las-Vegas-Auftritte im Kopf. Ihre "Wochenenden mit Adele" finden noch bis November statt.