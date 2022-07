Die neuen Termine für die ausgefallenen Las-Vegas-Konzerte von Adele sind bekannt. Sie tritt dort von November 2022 bis März 2023 auf.

Seit Wochen hat es Spekulationen gegeben, wann Adele (34) ihre gecancelten Las-Vegas-Shows nachholen wird. Die Sängerin sorgte mit der Absage ihrer Konzerte im Januar 2022 für viel Aufsehen. Sowohl auf Instagram als auch auf ihrer Homepage gibt sie nun voller Vorfreude die neuen Termine bekannt. Die "Weekends with Adele"-Shows im Colosseum des Caesars Palace finden demnach vom 18. November 2022 bis 25. März 2023 statt.

Zusätzlich zu den 24 verschobenen Konzerten wurden auch acht neue Shows angekündigt. Laut Ticketmaster wird es allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Karten geben. Am 10. August beginnt der Vorverkauf für Fans, die bereits Tickets für die ursprünglichen Shows besessen hatten. Ab dem 11. August startet der Vorverkauf für all jene, die sich bereits vorab für eine Warteliste registriert haben.

Adele will ihr "Bestes" geben

Adele schwärmt auf Instagram: "Worte können nicht erklären, wie begeistert ich bin, diese verschobenen Shows endlich ankündigen zu können." Einmal mehr entschuldigt sich die Sängerin in dem Beitrag für die Absage der Las-Vegas-Konzerte. "Aber nachdem ich nun gefühlt eine Ewigkeit lang die Logistik für die Show ausgearbeitet habe, die ich wirklich abliefern möchte, [...] bin ich aufgeregter denn je!" Sie sei sich nach wie vor sicher, richtig gehandelt zu haben, auch wenn es für viele ihrer Fans "eine schreckliche Entscheidung" ihrerseits gewesen sei. Sie wolle nun "das absolute Beste von mir geben" und bedanke sich für die Geduld ihrer Fans.

Unter Tränen hatte Adele Anfang dieses Jahres in einem Instagram-Video nur 24 Stunden vor dem Start ihre geplanten Shows in Las Vegas abgesagt. In den sozialen Medien erfuhr die Britin daraufhin eine starke Gegenreaktion. In der TV-Show von Graham Norton (59) hatte die Sängerin im Februar aber versichert, dass die Auftritte "zu 100 Prozent" im Jahr 2022 stattfinden werden.