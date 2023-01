Während ihrer Konzertreihe in Las Vegas wurde Superstar Adele von einem Fan zu Tränen gerührt. Ein Video hält den emotionalen Moment fest.

Bei ihrem Konzert am vergangenen Freitag in Las Vegas wurde der britische Superstar Adele (34) zu Tränen gerührt. Adele setzt derzeit ihre umjubelte Konzertreihe "Weekends with Adele" im legendären Caesars Palace in der US-amerikanischen Glücksspielmetropole fort. Während ihres Songs "When We Were Young" lief die 15-fache Grammy-Preisträgerin durch das Publikum, und ein Konzertgast zeigte der 34-Jährigen bei dieser Gelegenheit ein Foto seiner Frau auf seinem Smartphone.

Adele: "Es wirkt so, als wären Sie alleine hier"

Im Anschluss widmete die Sängerin ihren Hit "Someone Like You" dem anonym gebliebenen Besucher ihres Konzerts. Auf der Bühne erklärte sie dem restlichen Publikum, was gerade vorgefallen war. Wenn sie durch die Reihen der Konzertgäste laufe, sehe Adele nach eigener Aussage "kleine Geschichten von Menschen". Unter Tränen verriet die Sängerin weiter: "Da war ein Mann [...]. Ich denke, das ist seine Ehefrau auf dem Telefon und ich denke nicht, sie ist hier. Das hat mich wirklich bewegt".

Die entsprechenden Szenen sind in einem TikTok-Video zu sehen, das einen Tag nach Veröffentlichung bereits fast zwölf Millionen Mal aufgerufen wurde. "Es wirkt so, als wären Sie alleine hier, und das tut mir so leid", sagt eine sichtlich bewegte Adele weiter in dem Clip, um die Worte "Mein herzliches Beileid" hinzuzufügen. Auch viele TikTok-User zeigen sich von Adeles Worten berührt. "Sie hat ein Herz aus Gold", heißt es etwa in den Kommentaren unter dem Video.