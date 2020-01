Superschlank: Adele ist kaum noch wiederzuerkennen

Hello? Is it you, Adele? Die britische Sängerin Adele (31, "Hello") urlaubt im Moment mit Sänger Harry Styles (25, "Watermelon Sugar") und Schauspieler und Moderator James Corden (41). Für die drei geht es ganz entspannt ins neue Jahr.

Die drei Briten lassen sich momentan auf der Karibikinsel Anguilla die Sonne auf den Bauch scheinen. Das berichtet die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" und veröffentlichte Fotos des prominenten Trios. Auf den Bildern fällt sofort auf: Adele hat offenbar richtig viel abgenommen, die Kurven, mit denen wir sie kennen, sind verschwunden. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir sie kaum wiedererkannt auf den Bildern!

Spaß am Strand - und dann eine Zusammenarbeit?

Die Fotos zeigen aber vor allem eine ziemlich gut gelaunte Adele, die mächtig Spaß zu haben scheint: Sie springt ins Wasser oder sitzt grinsend in einem blau-weißen Kleid im Sand. Nach den gemeinsamen Urlaubsfotos hoffen nun einige Fans nun auf eine musikalische Zusammenarbeit der beiden.

Styles und Adele sind schon seit Jahren befreundet. Erst kürzlich brachte der Sänger sein neues Album "Fine Line" auf den Markt, das in England auf den ersten Platz der Charts schoss. Adele soll momentan an einem neuen Album arbeiten.