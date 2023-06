Mit 83 Jahren wird Al Pacino noch einmal Vater. Der Hollywoodstar soll sich laut eines Insiders auf den Nachwuchs freuen.

Ende Mai hat Al Pacino (83) die Welt damit überrascht, dass er in seinem hohen Alter noch einmal Vater wird. Wie mehrere US-Medien berichteten, erwartet der Hollywoodstar sein viertes Kind. Der Schauspieler soll sich bereits darauf freuen, wie nun ein Insider gegenüber "People" angedeutet hat. Ein Sprecher Pacinos hatte dem US-Magazin auch die Schwangerschaft bestätigt.

"Al liebt es, ein Vater zu sein und das hat er schon immer", wird die anonyme Quelle zitiert. Der 83-Jährige sei freudig aufgeregt, das Elterndasein habe stets eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. 2014 sagte Al Pacino im Interview mit dem Magazin "The New Yorker" über sein Leben als Vater: "Ich wollte nicht wie mein Dad sein. Ich wollte da sein. Ich habe drei Kinder. Ich bin verantwortlich für sie. Ich bin ein Teil ihres Lebens." Vater zu sein, gebe ihm viel.

Es ist das vierte Kind für Pacino - und das erste mit seiner Partnerin Noor Alfallah (29). Aus einer Beziehung mit Jan Tarrant stammt seine älteste Tochter Julie (33), mit seiner ehemaligen Partnerin Beverly D'Angelo (71) hat er zudem die 22-jährigen Zwillinge Olivia und Anton.

Ein Vaterschaftstest?

Zuvor hatte das US-Promi-Portal "TMZ" noch berichtet, dass Pacino es angeblich zunächst gar nicht glauben konnte, noch einmal Vater zu werden. Demnach habe er laut weiterer Insider sogar einen Vaterschaftstest machen lassen, nachdem Alfallah ihn über die Schwangerschaft informiert hatte. Er habe das Ganze aufgrund medizinischer Probleme nicht für möglich gehalten.

Mit Alfallah wurde er erstmals im vergangenen Jahr in Verbindung gebracht. Nachdem die beiden bei einem Abendessen gesichtet worden waren, kursierten entsprechende Gerüchte. Ein Insider sagte der "Page Six" im April 2022, sie hätten während der Corona-Pandemie zueinander gefunden.