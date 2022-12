Als geheimnisvoller Einarmiger war er einer der Stars von "Twin Peaks". Nun ist Al Strobel gestorben.

Al Strobel ist tot. Der Schauspieler, der als einarmiger Mike einer der Stars der Kultserie "Twin Peaks" war, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das gab "Twin Peaks"-Produzentin Sabrina Sutherland im Auftrag der Familie bekannt. Eine Todesursache wurde nicht veröffentlicht.

"Mit viel Traurigkeit nehmen wir Abschied von Al Strobel. Er ist unersetzlich und wird immer ein wichtiger Teil unserer 'Twin Peaks'-Familie sein", schrieb sie laut Medienberichten.

Publikumsliebling Mike in "Twin Peaks"

In der Kultserie verkörperte Al Strobel mit seiner Rolle als Mike ab 1990 eine der schillerndsten und wichtigsten Figuren. Auch im Kinoableger "Twin Peaks: Der Film" (1992) sowie der späteren Serienfortsetzung "Twin Peaks: The Return" (2017) wirkte Al Strobel mit.

Al Strobel verlor seinen Arm mit 17 Jahren

Al Strobel kam 1939 in Seattle zur Welt, im US-Bundesstaat Washington, wo "Twin Peaks" auch spielt. Im Alter von 17 Jahren verlor er seinen linken Arm knapp unter der Schulter. In den 1970er-Jahren begann er mit der Arbeit am Theater. Sein Filmdebüt hatte Strobel 1986 in dem Horrorfilm "Shadow Play". Vier Jahre danach castete ihn David Lynch (76) für "Twin Peaks".

Mike blieb trotz weiteren Auftritten in TV und Theater Al Strobels bekannteste Rolle. 2005 zog er sich von der Schauspielerei zurück. Die Rente unterbrach er nur für die späte dritte Staffel von "Twin Peaks".