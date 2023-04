Alec Baldwin ist zurück am Set von "Rust" - eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Unfall, bei dem Halyna Hutchins ums Leben kam.

Gut anderthalb Jahre nach dem tödlichen Unfall von Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021): Alec Baldwin (65) ist zurück am Set von "Rust". Der Schauspieler stand am Wochenende erstmals wieder für den Western vor der Kamera. Erst kurz zuvor wurde die Anklage gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung fallengelassen. Am 21. Oktober 2021 starb Halyna Hutchins an einem Schuss, den Baldwin bei Proben aus einer versehentlich geladenen Waffe abgefeuert hatte.

Alec Baldwin in angeblich "guter Stimmung" zurück am Set

In verschiedenen Medien erschienen Bilder von Alec Baldwins Drehstart. Der Star war in vollem Cowboy-Kostüm und mit weißem Vollbart zu sehen.

Der Darsteller soll sich in "guter Stimmung" befunden haben, wie laut "People" ein Insider verrät. Am Abend zuvor soll er mit Gattin Hilaria Baldwin (39) und den gemeinsamen Kindern in der Nähe Sushi gegessen haben.

"Bild" zeigte ein Foto, auf dem Baldwin einem Mitarbeiter ein Gewehr überreicht. Auffällig dabei: Er hält ihm die Waffe mit dem Griff voran entgegen. Sicherheit wird nach dem tödlichen Unfall am Set offenbar großgeschrieben.

Montana statt New Mexico: Neuer Drehort für "Rust"

Die Macher von "Rust" zu denen Baldwin als Co-Produzent gehört, hatten sich für einen anderen Drehort entschieden. Die Dreharbeiten hatten am 6. Oktober 2021 im US-Bundesstaat New Mexico begonnen.

Nun wurde das Set neu in Montana aufgebaut. Beim Abbau im November 2021 wurde übrigens ein Mitarbeiter von einer giftigen Spinne gebissen. Nur durch mehrere Operationen konnte sein Arm gerettet werden. Der Dreh in New Mexiko stand also unter keinem guten Stern.

Nun also der Neustart in Montana. "Auch wenn es bittersüß ist, bin ich dankbar, dass sich ein brillantes und engagiertes neues Produktionsteam zu den ehemaligen Darstellern und der Crew gesellt, um zu vollenden, was Halyna und ich begonnen haben", sagte Regisseur Joel Souza (49).

Witwer der verstorbenen Kamerafrau ist jetzt Produzent

"Ich werde alles daran setzen, Halynas Vermächtnis zu ehren und sie stolz zu machen", so der Filmemacher, der bei dem Unfall selbst verletzt wurde. Joel Souza soll laut "Bild" vor dem ersten Dreh eine emotionale Rede gehalten

Als ausführender Produzent ist Matthew Hutchins dabei, der Witwer der Verstorbenen. Bianca Cline ist die neue Kamerafrau. Sie spendet ihre Gage für wohltätige Zwecke. Halyna Hutchins soll im Vorspann aber als Kamerafrau genannt werden, damit sie sich für eventuelle Preise qualifizieren kann.

Die Dreharbeiten in Montana sollen noch bis Ende Mai laufen. Ein Kinostart von "Rust" ist noch nicht bekannt.