Trotz neuer Anklagen wegen des tödlichen Unfalls am Set von "Rust" zeigte sich Alec Baldwin auf dem roten Teppich einer Gala.

Trotz neuer Anklagen wegen des tödlichen Unfalls am Set seines Westerns "Rust": Alec Baldwin (64) zeigt sich gutgelaunt auf dem roten Teppich. Der Schauspieler besuchte am Montag die jährliche Gala der Theatergruppe Roundabout Theatre Company in New York.

Alec Baldwin kam ohne die Begleitung seiner Frau Hilaria Baldwin (39) zu der Veranstaltung im Ziegfeld Ballroom. Der Hollywood-Star trug einen dezenten schwarzen Anzug, dazu eine dunkle Krawatte über einem grau-blauen Hemd. Auf manchen Bildern lächelt der Darsteller in die Kameras, auf anderen Bildern wirkt er sichtlich angefasst.

Neue Klagen wegen tödlichem Setunfall

Ende Februar hatten drei weitere Crewmitglieder von "Rust" Klage gegen Alec Baldwin erhoben. Wegen des Unfalls, bei dem Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) von einer durch Baldwin abgefeuerten Waffe erschossen wurde, sollen sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden.

Sie machen Baldwin als Produzent dafür mitverantwortlich, dass "die Sicherheitsvorschriften der Branche nicht eingehalten" worden waren, wie es in der Klageschrift heißt. "Berichte über mehrfache Schusswaffen-Entladungen" am Set sollen die Verantwortlichen um Baldwin ignoriert haben.

Zuvor konnte Baldwin einen Teilerfolg vor Gericht erreichen. Eine Zusatzklage der fahrlässigen Tötung in Verbindung mit Schusswaffengebrauch wurde fallengelassen. Das potenzielle Strafmaß wurde dadurch von fünf Jahren auf maximal 18 Monate gedrückt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft wollte ein Gesetz, das erst nach dem tödlichen Unfall vom Oktober 2021 in Kraft getreten war, rückwirkend auf Baldwin anwenden. Nach der Intervention von seinen Anwälten scheiterte dieses Vorhaben jedoch.