US-Schauspieler Alec Baldwin legt einen Überraschungs-Auftritt mit seiner Frau und den sieben gemeinsamen Kindern auf dem roten Teppich hin.

US-Schauspieler Alec Baldwin (65) und seine Frau Hilaria (39) haben sich mit ihren sieben Kindern beim diesjährigen Hamptons International Film Festival auf dem roten Teppich gezeigt.

Ihr jüngstes Kind, Ilaria Catalina Irena, ist gerade erst ein Jahr alt geworden. Neben seinen berühmten Eltern wirkt vor allem Sohn Leonardo Ángel Charles (7) wie ein Profi. Lässig posiert er mit Sonnenbrille und Cap vor den Fotografen. Seine Geschwister Carmen Gabriela (10), Rafael Thomas (8), Romeo Alejandro David (5), Eduardo "Edu" Pao Lucas (3) und Maria Lucía Victoria (2) wirken an Papas Seite dagegen noch etwas schüchtern.

Bereits 2021 hat die Baldwin-Familie - damals noch mit sechs Kindern - einen gemeinsamen Auftritt bei der Premiere des Films "Boss Baby - Schluss mit Kindergarten" in New York hingelegt, wie unter anderem "Variety" berichtete. Dort posierte die Truppe in schwarzen Anzügen, mit Krawatten und Koffern in der Hand.

Weitere Tochter mit Schauspielerin Kim Basinger

Alec Baldwins älteste Tochter, Model Ireland Baldwin (27), ist selbst dieses Jahr Mutter geworden. Sie stammt aus der Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger (69). Seit 2011 ist er mit Hilaria Baldwin zusammen, das Paar heiratete 2012.

Die Yogalehrerin und Autorin teilt regelmäßig auf ihrem Instagram-Profil Fotos ihrer Kinder. In einem Posting vom 7. Oktober schreibt sie, dass sie derzeit versuche, eine Schlaf-Routine für die sieben Kinder zu finden und fragt ihre Follower nach Tipps. Mit sieben Kindern komme es selten vor, die Nacht durchzuschlafen, erklärt sie weiter, "oder um ehrlich zu sein, [kommt es] nie vor".

Ermittlungen nach tödlichem Schuss am Filmset laufen weiter

Unterdessen laufen weiter Untersuchungen zum tödlichen Unfall am "Rust"-Set. Am 21. Oktober 2021 erschoss Alec Baldwin bei Dreharbeiten zu dem Western versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) mit einer Requisitenwaffe. Weiter ist nicht abschließend geklärt, wie es zu der Tragödie kommen konnte.