Alia Shawkat: Sie bezieht zu den Liebesgerüchten um Brad Pitt Stellung

Ist Alia Shawkat die neue Frau an der Seite von Hollywoodstar Brad Pitt? Die Schauspielerin hat sich zu den Liebesgerüchten geäußert.

Seit geraumer Zeit halten sich hartnäckig Gerüchte um eine angebliche Beziehung zwischen Hollywoodstar Brad Pitt (56, "Once Upon a Time... in Hollywood") und seiner Schauspielkollegin Alia Shawkat (31). Die beiden wurden mehr als einmal zusammen gesehen. Nun hat der "Arrested Development"-Star Klartext gesprochen. Im Interview mit dem Magazin "Vulture" bezog Alia Shawkat Stellung zu den Liebesgerüchten. Ist sie die neue Frau an der Seite von Brad Pitt?

Die Reaktionen auf das Liebesgerücht seien enorm gewesen, so die 31-Jährige. Das Medienecho sei riesig gewesen und auch alle ihre Freunde hätten sie auf die angebliche Liaison angesprochen und ihr sogar Fotos zugeschickt. "Ich fühlte mich einfach überwältigt", erklärt die Schauspielerin. Sie habe sich gefühlt, als sei sie nackt in der Schule und jeder starre sie an. Alia Shawkat stellt aber klar: "Wir daten nicht. Wir sind nur Freunde."