Alyssa Milano hat sich zu ihrem 50. Geburtstag bei Instagram gemeldet. Die Schauspielerin postete ein Selfie ohne Make-up.

Alyssa Milano feiert am 19. Dezember ihren 50. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag hat sich die Schauspielerin bei ihren Instagram-Followern gemeldet. "Das ist 50. Kein Filter. Kein Auffrischen. Kein Make-up", schreibt sie zu einem Selfie, das die Schauspielerin ungeschminkt und mit verwuschelten Haaren auf einem Kissen liegend zeigt.

Alyssa Milano: "Bin glücklich, hier zu sein"

"Ich werde diesen Tag verbringen, wie jeden Tag", erklärt Milano weiter. "Ich werde mich ein wenig bewegen, viel Liebe verteilen und mich glücklich schätzen. Ich bin glücklich, hier zu sein. Genau hier. Im Augenblick. In dieser Zeit. In meiner Zeit. Zu eurer Zeit." Es gebe noch so viel, worauf man sich freuen könne. "Und weißt du was? Es war sogar in Ordnung, zurückzublicken, wo ich war, woher ich kam, wie weit ich gekommen bin, wer in mein Leben kam und wer blieb. Danke für all eure Unterstützung und Geburtstagswünsche. Lasst uns weitergehen."

Alyssa Milano feierte 1983 ihren Durchbruch mit der Rolle der Samantha in "Wer ist hier der Boss?". Von 1998 bis 2006 spielte sie zudem erfolgreich in der Serie "Charmed - Zauberhafte Hexen" die Rolle der Phoebe Halliwell. Milano ist auch als Aktivistin bekannt. 2017 startete sie im Zuge des Weinstein-Skandals eine Twitter-Kampagne: Wer schon einmal sexuell belästigt oder angegriffen worden sei, solle einfach den Hashtag "#MeToo" twittern.