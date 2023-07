Nach nur einer Woche zurück in stationärer Behandlung

Amanda Bynes Nach nur einer Woche zurück in stationärer Behandlung

Nach nur einer Woche: Amanda Bynes ist wieder in einer psychiatrischen Klinik. Der nächste Schritt im Kampf gegen ihre bipolare Störung.

Nur einer Woche nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie hat sich Amanda Bynes (37) wieder in stationäre Behandlung begeben. Laut dem Online-Portal "TMZ" probiert die Schauspielerin dabei eine neue Klinik aus. Bereits Anfang Juli soll sich Bynes in ein Intensivzentrum in Orange County, im US-Bundesstaat Kalifornien, begeben haben.

Mit dem Schritt geht Amanda Bynes' Kampf um ihre mentale Gesundheit in eine weitere Phase. Erst Ende Juni hatte der ehemalige Nickelodeon-Star eine psychiatrische Klinik in Los Angeles verlassen. Kurz danach habe sie laut "TMZ" aber gemerkt, dass ihr eine ambulante Behandlung nicht mehr reiche.

Amanda Bynes' lange Krankengeschichte

In der Psychiatrie in L.A. hatte Amanda Bynes zwei Wochen verbracht. Eingeliefert wurde sie zwangsweise, weil sie von den Behörden als Gefahr für sich und andere bewertet wurde. "TMZ" zeigte damals Bilder der Schauspielerin in Handschellen. Nach den obligatorischen 72 Stunden, die Bynes festgehalten werden konnte, wurde ihr Aufenthalt verlängert. Danach habe sie aber gute Fortschritte gemacht, die Verantwortlichen trauten ihr ein eigenständiges Leben zu. Offenbar verfrüht.

Amanda Bynes leidet laut eigener Aussage an einer bipolaren Störung. Zwischen 2013 und 2022 befand sich der Ex-Kinderstar unter der Vormundschaft ihrer Eltern. Ein Jahr zuvor war sie erstmals wegen Drogenmissbrauchs aufgefallen. Nach dem Ende der Vormundschaft sei es ihr zunächst besser gegangen, hieß es aus ihrem Umfeld. Doch im März 2023 kam es zum ersten Rückfall. Sie wurde nackt und verwirrt auf der Straße aufgegriffen.