Amber Heard meldet sich zurück. Beim Taormina Film Fest auf Sizilien stellt sie ihren neuen Film "In the Fire" vor.

Zum ersten Mal seit ihrem verlorenen Prozess gegen Ex-Mann Johnny Depp (60): Amber Heard (37) stellt einen neuen Film vor. Laut "Deadline" feiert "In the Fire" seine Premiere beim Taormina Film Fest. Das Festival geht vom 23. Juni bis zum 1. Juli 2023 auf Sizilien über die Bühne. Amber Heard wird als Gast erwartet.

"In the Fire": Darum geht es in Amber Heards neuem Film

"In the Fire" spielt im Jahr 1899. Amber Heard verkörpert eine amerikanische Psychiaterin, die auf eine Farm in Kolumbien gerufen wird. Dort soll sie einen Jungen behandeln. Ihm wird vorgeworfen, vom Teufel besessen zu sein und für alle negativen Ereignisse im Dorf verantwortlich zu sein. Die Ärztin gerät mit einem Priester aneinander, es kommt zu einem Kampf zwischen Wissenschaft und Religion.

Ein regulärer Kinostart der amerikanisch-italienischen Koproduktion ist noch nicht bekannt. Ob "In the Fire" nach Deutschland kommt, ist ebenfalls noch unklar.

Startschuss eines Comebacks?

Laut "Deadline" markiert Amber Heards neuer Film den Start eines Comebacks. Sie wolle sich nach dem Gerichtsverfahren wieder auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren. Hollywood hatte Heard erst kürzlich den Rücken gekehrt. Laut "Daily Mail" soll sie sich ein Haus bei Madrid gekauft haben. Dort wolle sie dauerhaft mit Tochter Oonagh Paige (2) leben.

Ende dieses Jahres steht die nächste Premiere eines Films von Amber Heard an. Die Blockbuster-Fortsetzung "Aquaman and the Lost Kingdom" startet im Dezember. Ob Heard den Film promoten wird, ist aber noch nicht bekannt. Im Prozess hatte sie behauptet, dass ihre Rolle massiv gekürzt worden sei.

Auch Johnny Depps neuer Film läuft beim Taormina Film Fest

Im Frühjahr 2022 hatte der Gerichtsstreit zwischen Johnny Depp und Amber Heard begonnen. Der Schauspieler hatte seiner ehemaligen Partnerin Verleumdung vorgeworfen und Recht bekommen. Im Dezember einigten sich die beiden auf einen Vergleich. Heard zahlte Depp eine Million US-Dollar.

Auch Johnny Depp hat kürzlich seinen ersten Film seit dem Prozess vorgestellt. "Jeanne Du Barry" eröffnete im Mai das Filmfest von Cannes. Seine Italien-Premiere feiert der französische Historienfilm ausgerechnet beim Taormina Film Fest. Ob Johnny Depp vor Ort sein wird, ist aber noch nicht bekannt.