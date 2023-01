Football-Star Damar Hamlin erlitt einen Herzstillstand auf dem Spielfeld. Laut seinem Team befindet er sich "in einem kritischen Zustand".

American-Football-Star Damar Hamlin (24) von den Buffalo Bills ist "in einem kritischen Zustand", nachdem er am Montag auf dem Spielfeld zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste. Die NFL hat das Spiel über Nacht unterbrochen, nachdem Hamlin mehr als zehn Minuten lang wiederbelebt und in einem Krankenwagen vom Spielfeld gebracht wurde.

Sein Team gab via Twitter ein Update über den Gesundheitszustand des US-Sportlers. Darin heißt es: "Damar Hamlin erlitt nach einem Schlag in unserem Spiel gegen die Bengals einen Herzstillstand. Sein Herzschlag wurde noch auf dem Spielfeld wiederhergestellt und er wurde für weitere Tests und Behandlungen in das UC Medical Center gebracht. Er ist derzeit ruhiggestellt und befindet sich in einem kritischen Zustand."



Weiteren Berichten zufolge wurde Hamlin intubiert und die Ärzte führen Tests durch, aber "seine Vitalwerte sind wieder normal", sagte sein Marketingvertreter Jordan Rooney auf Twitter eineinhalb Stunden nach dem Zusammenbruch.

Plötzlich stürzte er zu Boden

Die Verletzung ereignete sich, als der 24-jährige Safety Hamlin zu Beginn des ersten Viertels des Spiels den Wide Receiver der Cincinnati Bengals, Tee Higgins, angriff. Er rappelte sich schnell wieder auf, bevor er plötzlich zu Boden stürzte. Wie das "People"-Magazin weiter berichtet, führte medizinisches Personal bei Hamlin eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und gab ihm Sauerstoff, als er in einen Krankenwagen verfrachtet wurde.

Während sich das medizinische Personal um Hamlin kümmerte, knieten Spieler beider Teams auf dem Feld, wobei mehrere Bills-Spieler weinten.

Der 1,90 Meter große und 90 Kilogramm schwere Football-Star wurde in das University of Cincinnati Medical Center gebracht, das zwei Meilen vom Stadion entfernt liegt. Seine Eltern, Mutter Nina und Vater Mario, wurden demnach von der Tribüne heruntergeholt, um mit ihm im Krankenwagen zu fahren.