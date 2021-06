"Die Höhle der Löwen"-Moderator Amiaz Habtu führt durch die neue Musik-Rateshow "Let the music play - Das Hit Quiz".

Neuer Job für Amiaz Habtu (43): Der Moderator der erfolgreichen VOX-Show "Die Höhle der Löwen" bekommt eine neue Sendung in Sat.1. Der 43-Jährige wird durch die frische Show "Let the music play - Das Hit Quiz" führen, wie der Sender am Montag bekanntgab. Die Show soll im späten Sommer in der Access Prime Time starten.

Drei Kandidat:innen müssen darin in fünf Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten. Im Finale warten dann bis zu 10.000 Euro Preisgeld. Für Habtu ein echter Traumjob, schließlich ist der 43-Jährige selbst Musiker. 2019 brachte er sein erstes Rap-Album "Von A bis Z" auf den Markt. "Zwei Welten, in denen ich ja schon seit Jahren lebe. Und jetzt Quiz und Musik in einer Show - ich finde es mega. Denn das ist meine DNA", freut sich Habtu.

Die Sendung basiert auf dem Konzept des amerikanischen Formats "Name That Tune" aus den 50er Jahren. In Deutschland lief die Show bereits von 1999 bis 2001 - allerdings unter dem Titel "Hast du Töne?". Moderiert wurde sie damals von Matthias Opdenhövel (50).