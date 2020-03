André Rieu: Star-Geiger muss Konzerte in Hamburg und Bremen verschieben

Der niederländische Musiker André Rieu (70) muss kurzfristig seine zwei Konzerte in Hamburg und Bremen absagen. Doch nicht etwa wegen des neuartigen Coronavirus, sondern wegen einer akuten Stimmbandentzündung.

"Leider müssen die für heute und morgen geplanten Konzerte von André Rieu in Hamburg und Bremen verschoben werden", teilte der Veranstalter am Freitagnachmittag nach der Probe in der Barclaycard-Arena in Hamburg mit. "André Rieu hat eine Stimmbandentzündung verbunden mit völligem Stimmverlust."

Das Konzert des Geigers werde auf den 9. April verschoben. Auch für das am morgigen Samstag (07. März) geplante Konzert in Bremen in der ÖVB-Arena gibt es bereits einen Nachholtermin. Es wurde auf den 8. April verschoben.