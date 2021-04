Andrea Berg setzt ihre "Mosaik"-Live-Arena-Tour im kommenden Jahr fort. Fans dürfen jetzt einen Blick auf die neuen Konzertdaten werfen.

Gute Neuigkeiten für alle Schlagerfans: Andrea Berg (55) kehrt 2022 mit ihrer "Mosaik"-Live-Arena-Tour zurück auf die Bühne. Das Programm musste dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Umso mehr freue sich der Veranstalter Leutgeb Entertainment Group, den Besuchern nun die neuen Konzertdaten bekanntzugeben, heißt es in einer Mitteilung.

Zwei Wochen Programm

Alle acht geplanten Konzerte finden demnach im Januar 2022 statt: Woche eins startet in Hannover (17.01.), anschließend gibt Berg ihre Mega-Show in Nürnberg (18.01.) zum Besten. Weiter geht es in Erfurt (19.01.), Dortmund (20.01.) und Leipzig (21.01.).

In der darauffolgenden Woche spielt der Schlagerstar in Magdeburg (24.01.), Bremen (25.01.) und Schwerin (26.01.). Das geplante Konzert in Braunschweig musste aus organisatorischen Gründen mit dem Auftritt in Hannover zusammengelegt werden, heißt es weiter vom Veranstalter. Hierfür gibt es die Möglichkeit, das Ticket umzubuchen.