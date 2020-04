Andrea Berg: ZDF zeigt Konzert und persönliches Interview mit Andrea Berg

Im Hauptabendprogramm zeigt das ZDF am 2. Mai 2020 um 20.15 Uhr "Andrea Berg - Das Leben ist ein Mosaik". Zu sehen sind Einblicke in das Privatleben von Schlagersängerin Andrea Berg (54). Moderator und Bergs guter Freund Giovanni Zarrella (42) hat die Musikerin dafür in ihrem Zuhause in Aspach besucht und sehr persönliche Gespräche mit ihr geführt. Gemeinsam blicken sie zudem auf ein Konzerthighlight zurück.

Am 15. Februar 2020 begeisterte Berg mit ihrer "Mosaik"-Tour 15.000 Fans in der Wiener Stadthalle. Die weiteren geplanten Konzerte in Deutschland mussten aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Das ZDF zeigt deshalb exklusive Bilder des Konzertes in Wien - eine kleine Entschädigung für die Fans der Sängerin, die sie vorerst nicht live auf der Bühne sehen werden.