Andrea Bocelli: Sein Osterkonzert geht in die YouTube-Geschichte ein

Andrea Bocelli (61, "The Prayer") hat mit seinem Konzert am Ostersonntag weltweit Millionen von Menschen erreicht. Per Livestream wurde sein rund 25-minütiger Auftritt im leeren Mailänder Dom bei YouTube übertragen. Ein voller Erfolg, wie die Online-Videoplattform nun vermeldet. Fast drei Millionen Zuschauer hätten demnach gleichzeitig der Stimme des italienischen Startenors gelauscht, als dieser Songs wie "Ave Maria" oder "Amazing Grace" zum Besten gab. Offenbar die größte Zuschauerzahl, die ein Livestream mit klassischer Musik bei YouTube jemals erreicht hat.

Sänger spricht von einem Privileg

Der 61-Jährige zeigt sich "berührt und erfreut, eine so überwältigende Reaktion erhalten zu haben". Aus seinem jüngsten Statement, das unter anderem "Variety" vorliegt, geht hervor, dass seine "höchsten Erwartungen" übertroffen wurden. "Es war eine unermessliche Ehre und ein Privileg, meine Stimme den Gebeten von Millionen von Menschen zu verleihen, die in einer einzigen Umarmung versammelt waren", so die Worte des Startenors.

Das meistgesehene Livestream-Video bei YouTube stammt aus dem Jahr 2012, als Extremsportler Felix Baumgartner (50) den Weltraumsprung wagte. Mehr als acht Millionen Menschen verfolgten das Spektakel damals live.