Moderatorin Andrea Kiewel freut sich auf den Auftakt der "ZDF-Fernsehgarten"-Saison - wie sehr zeigt ihr Vergleich mit einer "Hochzeit".

Die Open-Air-Liveshow "ZDF-Fernsehgarten" startet am 9. Mai um 12:00 Uhr auf dem Mainzer Lerchenberg in die neue Saison. Moderatorin Andrea Kiewel (55) freut das offenbar ganz besonders. Wie sehr zeigt der Vergleich, den sie zieht: "Ich feiere wieder Hochzeit mit meinem liebsten Bräutigam - dem Fernsehgarten", wird sie vom Sender zitiert. "Wir werden lachen und tanzen und unser Glück mit allen Zuschauer/innen teilen. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche. Es gibt nichts, was mir wichtiger ist", so Kiewel weiter.

Einem ihrer musikalischen Gäste dürfte dagegen weniger zum Feiern zumute sein. Sängerin Maite Kelly (41, "Hello!"), die Mitte April den Tod ihrer älteren Schwester Barbara Kelly (1975-2021) verkraften musste, wird am kommenden Sonntag zum ersten Mal wieder auftreten. Ebenfalls für die Auftaktshow angekündigt sind Kellys "DSDS"-Jurykollege Mike Singer und "DSDS"-Gewinner Jan-Marten Block. Auch Giovanni Zarrella, Ben Zucker, Boney M. und The Baseballs sowie Zauberer Hans Klok und Backfee "Sally" Özcan werden in der ersten Sendung der Saison zu sehen sein.

Wie in der vergangenen Saison auch, wird die Sendung "unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus entsprechen", heißt es vom Sender.