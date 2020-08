Andreas Schubert: Trucker-Ikone stirbt an einem Herzinfarkt

Der "Asphalt-Cowboy" Andreas Schubert ist im Alter von nur 42 Jahren verstorben. Seine Frau Kerstin bestätigte den Tod des Truckers.

Der aus der DMAX-Sendung "Asphalt-Cowboys" bekannte Kulttrucker Andreas Schubert ist tot. Der 42-Jährige starb am vergangenen Freitagnachmittag, wie seine Ehefrau auf seiner offiziellen Facebook-Seite bestätigte. "Ich verlor meinen besten Freund, den loyalsten und geradlinigsten Menschen in meinem Leben", trauert seine Frau Kerstin. Für die Familie und Freunde stehe die Welt still. "Irgendwie werde ich das schaffen", fügte sie hinzu.

Zuvor berichtete bereits das Nachrichtenportal "Boost your City" über den Todesfall. Demnach hätten seine Kollegen erklärt, dass Schubert an einem Herzinfarkt verstorben sei. Schubert lebte am bayerischen Tegernsee südlich von München und war seit 2012 einer der Hauptdarsteller in der beliebten Doku-Serie des Männersenders DMAX.