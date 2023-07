"Kleines Geheimnis" enthüllt: "Let's Dance" Profitänzer Andrzej Cibis wird zum ersten Mal Vater, seine Kolleginnen und Kollegen gratulieren.

Andrzej Cibis (36) wird zum ersten Mal Vater. Der "Let's Dance"-Profitänzer gibt die freudige Nachricht gemeinsam mit seiner Frau Victoria Kleinfelder-Cibis via Instagram bekannt. Auf ihren jeweiligen Accounts posten sie ein Video, in dem er ihr zärtlich über den Babybauch streichelt. "Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt ... Little bundle is loading!", schreibt das Paar dazu.

Victoria Kleinfelder-Cibis ist ebenfalls Profitänzerin. Bei "Let's Dance" ist sie im Hintergrund als Choreografin aktiv. Mit Andrzej Cibis ist sie seit 2015 verheiratet, seit 16 Jahren sind sie ein Paar. Gemeinsam betreiben die beiden ein Tanzstudio in Remseck am Neckar in Baden-Württemberg.

"Onkel" Massimo und Co. gratulieren

Die "Let's Dance"-Familie lässt mit Glückwünschen nicht auf sich warten. "Herzliche Glückwünsche, das ist so schön", schreibt Tänzerin Ekaterina Leonova (36). Christina Luft (33) wünscht eine "gesunde und reibungslose Schwangerschaft". Renata Lusin (36) hat sich die Baby-News "schon gedacht", wie sie mit zwinkerndem Smiley verrät.

Massimo Sinató (42) bringt sich als potenzieller Babysitter ins Spiel. "Ihr wisst ja, Onkel Mo ist für euch da", schreibt der Tänzer. Seine Frau, Model Rebecca Mir (31), wusste wohl schon von der Schwangerschaft. "Ahhhhh jetzt offiziell", kommentiert sie.

Auch der strenge Juror Joachim Llambi (59) freut sich. "Toll, großartig, fantastisch. Herzlichen Glückwunsch und genießt es vor allem", gibt er dem Paar auf den Weg.