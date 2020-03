Angela Merkel: Bundeskanzlerin wendet sich mit TV-Ansprache an das Volk

Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) wird am Mittwoch vor die TV-Kamera treten. Wie unter anderem das ZDF berichtet, plane die CDU-Politikerin in Zeiten der Coronavirus-Pandemie eine direkte Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands. Darin wolle sie über den aktuellen Stand der Dinge informieren sowie auf die geltenden Vorsichtsmaßnahmen hinweisen. Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens werde die Regierungschefin nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" nicht bekannt geben.

Es ist das erste Mal in Merkels Amtszeit, dass sie sich - abgesehen ihrer alljährlichen Neujahrsansprache - via TV-Übertragung persönlich an das Volk wendet. Wie die "SZ" berichtet, werde die Ansprache der Kanzlerin am späten Nachmittag aufgezeichnet. Ausgestrahlt wird sie jeweils nach den Hauptnachrichtensendungen von ZDF (gegen 19:25 Uhr) und ARD (gegen 20:15 Uhr).