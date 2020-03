Angelina Jolie: Bodyguard erzählt, wie sie Brad Pitt verführt hat

Ihre Ehe endete zwar in einem bitteren Scheidungskrieg, doch zwölf Jahre lang gehörten Angelina Jolie (44, "Tomb Raider") und Brad Pitt (56, "Once upon a time... in Hollywood") zu den Traumpaaren Hollywoods. In einem Interview mit dem US-Magazin "Us Weekly" soll Jolies Ex-Bodyguard Mark Behar nun Einblicke in die Anfänge von Brangelina gegeben haben.

So spannte sie Jennifer Aniston angeblich den Mann aus

Demnach habe es von Anfang an zwischen den beiden geknistert; mehrmals habe er die beiden beim Rumknutschen hinter den Kulissen erwischt. Das Problem daran: Als sich Pitt und Jolie 2003 am Set ihres gemeinsamen Films "Mr. und Mrs. Smith" besser kennen lernten, war er noch mit Jennifer Aniston (51) verheiratet. Jolie hingegen war frisch von Billy Bob Thornton (64) geschieden. Kurze Zeit später beendete Pitt ebenfalls seine Ehe und ging eine Beziehung mit seiner Leinwand-Kollegin ein. 2014 gaben er und Jolie sich das Jawort, das Paar hat sechs Kinder zusammen.

Des Weiteren berichtet das Magazin, Jolie habe beim Dreh drastische Maßnahmen ergriffen, um Pitt für sich zu gewinnen: Unter anderem habe sie auf die hautfarbene Unterwäsche verzichtet, die Schauspieler normalerweise bei Liebesszenen tragen. Stattdessen sei der "Tomb Raider"-Star nackt zu ihrem Kollegen und späteren Ehemann ins Bett gekrochen. "Das ist die einprägsamste Erinnerung, die die meisten von uns an diesen Film haben", zitiert "Us Weekly" eine anonyme Quelle.