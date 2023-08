Schauspieler Angus Cloud ist im Alter von 25 Jahren verstorben. Familie und Kollegen trauern um den Darsteller aus der Serie "Euphoria".

Schauspieler Angus Cloud ist im Alter von 25 Jahren verstorben. Er wurde durch seine Rolle des Drogendealers Fezco "Fez" O'Neill in der HBO-Serie "Euphoria" bekannt. Er soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Haus seiner Familie in Oakland, Kalifornien, tot aufgefunden worden sein.

Die Feuerwehr von Oakland teilte einem Bericht von "Variety" zufolge mit, dass sie am Montag (31. Juli) gegen 11.30 Uhr zu einem medizinischen Notfall gerufen worden sei und dass die Person zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben sei. Die Todesursache sei derzeit noch unbekannt.

Vor einer Woche erst wurde sein Vater beerdigt

In einem Statement teilt die Familie des Schauspielers mit: "Wir mussten uns heute schweren Herzens von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in so vielerlei Hinsicht etwas Besonderes." Dem Tod des jungen Schauspielers geht ein schwerer Schicksalsschlag voraus: "Letzte Woche hat er seinen Vater zu Grabe getragen und mit diesem Verlust sehr zu kämpfen gehabt", heißt es in der Erklärung weiter. "Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war."

Angus habe offen über seine psychischen Probleme gesprochen. Die Familie hofft, dass sein Tod eine Erinnerung an andere sein könne, dass sie nicht allein seien und nicht im Stillen damit kämpfen sollten. "Wir hoffen, dass die Welt ihn für seinen Humor, sein Lachen und seine Liebe in Erinnerung behält."

Der "Euphoria"-Cast trauert um Angus Cloud

Über Social Media teilten Clouds Kollegen aus dem "Euphoria"-Cast ihre Trauer. Die Schauspielerin Storm Reid (20) teilte in ihrer Instagram-Story beispielsweise eine Szene aus der Serie, in der Angus Cloud zu sehen ist, und schrieb dazu: "The tears just won't stop" (auf Deutsch: "Die Tränen hören einfach nicht auf").

Rapper Drake (36), der bei "Euphoria" als Executive Producer fungierte, würdigte den verstorbenen Schauspieler ebenfalls in seiner Story bei Instagram. Zu einem Foto von Angus Cloud schrieb er in Kombination mit einem weinenden Emoji: "Gute Seele".

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111