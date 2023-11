So heißt ihre Tochter

Mit süßen Familienbildern haben Ann-Kathrin und Mario Götze den Namen ihrer Tochter bei Instagram verraten.

Ann-Kathrin Götze (33) und Ehemann Mario Götze (31) haben nach der Geburt ihrer Tochter erste Familienfotos in einem Instagram-Post veröffentlicht. Gemeinsam mit Sohn Rome (3) und dem jüngsten Familienzuwachs sitzen die beiden auf den Bildern sichtlich glücklich auf einem Sofa. "Unsere Tochter Gioia wurde am 20. Oktober geboren und wir sind überglücklich, sie bei uns zu haben", schrieb das Paar dazu in einem Statement.

Viele Promis zeigten sich sofort begeistert von den Familienbildern. "Herzlichen Glückwunsch. Jetzt seid ihr ein vierblättriges Kleeblatt", kommentierte Moderator Kai Pflaume (56) den Post. "Herzlichen Glückwunsch zur Geburt eurer hübschen kleinen Prinzessin und alles Gute für eure Familie", schrieb Moderatorin Sylvie Meis (45).

Der ehemalige Fußballprofi André Schürrle (32) oder Sängerin Vanessa Mai (31) hinterließen Herzchen-Emoji.

"Kleine Junior-Adlerin"

Ann-Kathrin und Mario Götze sind seit 2012 liiert. Im Mai 2018 heirateten sie standesamtlich, 2019 folgte die große Hochzeitsfeier auf Mallorca. Sohn Rome kam im Juni 2020 zur Welt. Anfang Mai 2023 wurde bekannt, dass das Paar erneut ein Kind erwartet.

Die Geburt ihres zweiten Kindes war auf eher ungewöhnlichem Wege bekannt geworden, denn es war Mario Götzes Arbeitgeber, der die süße Baby-News verkündete. "Mario Götze ist zum zweiten Mal Vater geworden und steht daher nicht im Kader", hieß es am 21. Oktober auf dem X-Account des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Weiter erklärte der Club: "Glückwunsch an die ganze Familie und einen guten gemeinsamen Start." Auch die Tatsache, dass das Model und der Sportprofi nach ihrem Sohn nun eine Tochter bekommen haben, ließ der Verein nicht unkommentiert: "Willkommen auf der Welt, kleine Junior-Adlerin."

