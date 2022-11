Im November gaben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ihr Ehe-Aus bekannt. "Nach der Trennung" hat sie einen neuen Mann kennengelernt.

Kurz nach der Bekanntgabe des Ehe-Aus mit Moderator Stefan Mross (46) interessiert sich Sängerin Anna-Carina Woitschack (30) offenbar wieder für einen neuen Mann. "Daniel" soll aber nicht der Grund für die Trennung gewesen sein, wie die Sängerin nun der "Bild"-Zeitung sagt.

"Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund. Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal ist. Ich war traurig in dieser Situation und mir ging es nicht gut", erinnert sich Woitschack.

Keine neuen Partner bei der Trennung im Spiel

Lange gab es Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus, am 11. November haben die beiden Schlagerstars offiziell die Trennung bekannt gegeben. "Nach den unzähligen Spekulationen der letzten Zeit, möchten wir euch hiermit gerne 'unsere' Wahrheit mitteilen...", erklärten die beiden in einem gemeinsamen Instagram-Post. "Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele..."

Zu einem Pärchenbild in Schwarz-Weiß schrieben sie weiter: "Wenn einer sagen kann 'In guten wie in schlechten Zeiten' dann wir." Sie hätten eine "wunderschöne und verrückte Zeit" gehabt, hätten sich "durch so manchen Sturm gekämpft" und könnten sich "immer noch liebevoll in die Augen sehen". Sie seien getrennt und doch zusammen, "Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg."

Von neuen Partnern war dabei nicht die Rede. Und das hat auch einen guten Grund, wie Woitschack im aktuellen Interview weiter erklärt: "Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen, nach der Trennung, deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen. Genauso wie er nicht mit mir über solche Dinge spricht."

Auf "Bild"-Nachfrage kommentiert Stefan Mross die Sätze seiner Noch-Ehefrau mit einem "So, so..."

Mross und Woitschack waren seit 2016 ein Paar

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack waren seit 2016 ein Paar. Der Musiker hatte ihr 2019 vor laufenden Kameras einen Antrag im "Adventsfest der 100.000 Lichter" gemacht. Die beiden galten als Schlager-Traumpaar. Die Hochzeit folgte ebenfalls vor großem TV-Publikum im Juni 2020 in der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020" mit Florian Silbereisen (41) als Trauzeugen.