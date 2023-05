"Let's Dance", Cannes und dann der "ZDF-Fernsehgarten": Anna Ermakova ist am Sonntag bei Andrea Kiewel zu Gast.

Vor knapp zwei Wochen hat der Sender RTL mit Anna Ermakova (23) seinen neuen "Dancing Star" gekürt. Nach dem Sieg in der 16. Staffel der beliebten Tanzshow "Let's Dance" reiste die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) unter anderem nach Cannes, wo sie als Gast einer Modenschau von Designer Philipp Plein (45) einen glamourösen Auftritt hinlegte. Am Sonntag geht es für Ermakova nun weiter in eine weitere beliebte Unterhaltungs-Show - in den "ZDF-Fernsehgarten".

Discofox-Schlager und Tanzperformances

Vermutlich wird Ermakova auch bei Moderatorin Andrea Kiewel (57) ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Denn wie der Mainzer Sender in einem Programmhinweis mitteilt, wird Ermakova zusammen mit ihrem "Let's Dance"-Partner Valentin Lusin (36) dabei sein. Außerdem heißt es in der Ankündigung, dass der "ZDF-Fernsehgarten" am 4. Juni ab 12:00 Uhr mittags "einmal um die Welt" tanzen wolle. Kiewel werde nicht nur "internationale Tanzperformances" präsentieren, auch "Schlager im Discofox-Rhytmus" stehe auf dem Programmplan.

Zu den weiteren Gästen der Moderatorin gehören am kommenden Sonntag unter anderem auch Hansi Hinteresser (69), Semino Rossi (61) das Duo Fantasy, Sängerin Laura Wilde (34) und die Schlagerpiloten.

"Let's Dance"-Fans können Ermakova auch Ende des Jahres live erleben. An der großen Live-Tour der Show werden im November und Dezember neben der Gewinnerin auch die Finalisten Julia Beautx (24) und Philipp Boy (35) teilnehmen, wie der Sender kürzlich mitgeteilt hat. Aktuell sind unter anderem Shows in Leipzig, München, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Dortmund und Köln geplant.

SpotOnNews