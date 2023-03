Boris Becker ist berührt davon, wie gut seine Tochter Anna Ermakova bei "Let's Dance" ankommt, erzählte er in einem Interview.

Boris Becker (55) verpasst keine Show mit seiner Tochter bei "Let's Dance". Auch am heutigen Freitag sei der stolze Vater "wieder live dabei", wie er in einer Pressekonferenz versicherte. Seine Tochter würde das hervorragend machen, so Becker.

Er sei "sehr berührt" vom Tanztalent und seiner Tochter und "wie sympathisch" sie rüberkomme - "und auch angenommen wird", sagte die Tennis-Legende. Er selber "tanze lieber nicht. Auch ohne Bandscheibenvorfall kann sie das deutlich besser."

Anna Ermakova leidet unter Verkrümmung der Wirbelsäule

Anna Ermakova (22) gilt in der RTL-Show derzeit als Favoritin der Staffel. Zuletzt hatte sie für ihre Darbietung mit Profitänzer Valentin Lusin (36) 29 Punkte erhalten. Dabei hat Ermakova den anderen Kandidatinnen und Kandidaten gegenüber einen schweren körperlichen Nachteil: Sie leidet unter Skoliose, einer starken Verkrümmung der Wirbelsäule.

Die starke Verkrümmung hat Ermakova als Kind auch behandeln lassen, verrät sie gegenüber RTL. Für den Zuschauer ist die S-förmige Wirbelsäule zwar nicht sichtbar, im Training macht sie sich aber bemerkbar. Tanzprofi Lusin beschreibt: "Ich muss da auch immer drauf eingehen weil ich merke, wie ihr dann immer nur die eine Seite wehtut."

