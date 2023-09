Was für ein Auftritt: Anna Ermakova präsentierte stolz ihre transparente Traumrobe.

Die "Let's Dance"-Siegerin bezaubert in transparenter Robe

Bei vielen hübschen Promi-Damen aufzufallen, ist nicht so leicht. Anna Ermakova ist das in ihrer transparenten Robe gelungen.

Anna Ermakova (23) ist bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am Donnerstagabend (28. September) in Köln mit einer transparenten Traumrobe aufgefallen. In dem sexy Kleid fühlte sich die "Let's Dance"-Siegerin sichtlich wohl. Für die Fotografen drehte sie sich und ließ sich von allen Seiten ablichten.

Roter Lippenstift zum sexy Kleid

Viele Prominente waren in die MMC Studios gekommen und schritten vor der Preisverleihung über den roten Teppich. Ein besonderer Hingucker war dabei die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55), die in einem transparenten Kleid kam. Das bodenlange Dress aus nudefarbenem Nylonstoff ließ die Haut durchblitzen. Die wichtigsten Körperstellen waren durch silberfarbene Verzierungen bedeckt. Neben ihrer Mutter Angela Ermakova (geb. 1968) strahlte die neue "Supertalent"-Jurorin in ihrem sexy Outfit. Ihre Lippen hatte sie dazu mit rotem Lippenstift betont.

So nervös war sie vorher

Zuvor hatte sich Anna Ermakova auf ihrer Instagramseite noch ganz lässig in ihrer Garderobe im schwarzen Sport-Outfit und mit rosafarbener Kappe gezeigt. Sie betonte, dass es ihr "eine große Ehre" sei, bei der Gala eine Laudatio zu halten und den Preis für "Beste Factual Entertainment" zu überreichen. Dazu gestand sie: "Ich freue mich so sehr, aber bin auch nervös."