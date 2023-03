Anna Ermakova ist begeistert von dem Erfolg ihrer Tochter bei "Let's Dance" - und vergleicht ihre Geschichte mit "Cinderella".

Anna Ermakova (23) hat sich in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" zum Publikums-Liebling gemausert. Nicht nur Papa Boris Becker (55) ist stolz auf die Tanzkünste und TV-Präsenz seiner Tochter. Auch ihre Mutter hat sich nun zu ihrem Erfolg geäußert.

Angela Ermakova (55) sieht in den erfolgreichen Auftritten ihrer Tochter Parallelen zu Cinderella, wie sie im Interview mit RTL sagte: "Egal, welche Schwierigkeiten Cinderella in der Vergangenheit auch hatte, jetzt ist es Zeit für den Ball. Jetzt ist Zeit für Annas eigenen Ball. Sie gibt ihr Bestes, zeigt ihre Persönlichkeit und die Menschen fühlen und sehen es."

"Ich habe manchmal Tränen in den Augen"

Sie sei extrem stolz auf ihre Tochter, versicherte die aus Russland stammende Britin außerdem. "Ich habe manchmal Tränen in den Augen. Ich bin natürlich so emotional, weil ich ihre Mutter bin. Aber ich glaube, die anderen Zuschauer berührt es genauso", meint Mama Ermakova im RTL-Interview.

Auch die Tanzende selbst freut sich über die Reaktionen auf ihre Auftritte: "Ich bin so überwältigt von den positiven Nachrichten und Kommentaren." In der Live-Show am heutigen Freitag bekommt sie Unterstützung ihrer Mutter - Angela ist für Annas 23. Geburtstag aus London angereist und wird auch im Studio anwesend sein.