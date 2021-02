Knapp einen Monat nach der Geburt ihres ersten Kindes teilt Anna Heiser ein erstes Familienfoto zu dritt. So sieht ihr Leben mit Baby aus.

Knapp einen Monat ist es her, dass Anna (30) und Gerald Heiser (35) zum ersten Mal Eltern wurden. Ende Januar verkündete das "Bauer sucht Frau"-Paar die Geburt seines Sohnes auf Instagram und erklärte, eine Social-Media-Pause einlegen zu wollen. Jetzt meldet die junge Mutter sich erstmals zurück und teilt ein erstes Familienfoto zu dritt, unter dem sie ihrem Sohn einen Liebesbrief schreibt.

"Mein kleiner Schatz", schreibt Anna Heiser unter das Foto, das sie mit dem kleinen Jungen im Arm zeigt. Ihr Ehemann legt ihr die Hände auf die Schultern und beide schauen ihren Sohn verliebt an. "Heute vor einem Monat hast du beschlossen, nicht mehr warten zu wollen und hast dich auf den Weg in die große Welt gemacht." Er habe sie "klein und hilflos" mit seinen "großen, dunklen Augen" angeschaut und sie hätten "sofort gewusst", dass er ihr "Ein und Alles" ist, so Heiser.

"Du hast unser gewohntes Leben auf den Kopf gestellt"

"Jetzt liegst du in meinen Armen, während ich diese Zeilen schreibe", fährt sie fort. "Ich spüre deinen Herzschlag, deinen warmen Atem an meiner Haut und könnte vor Liebe und Dankbarkeit weinen." Der vergangene Monat sei für beide Eltern der "lehrreichste" in ihrem Leben gewesen. Sie hätten die Zeit genutzt, ihren Sohn kennenzulernen, um zu wissen, was er braucht, was er mag und wie er "auf die verschiedenen Eindrücke der großen Welt reagiert".

Es sei jedoch nicht alles einfach gewesen, gibt die 30-Jährige zu. Der Kleine habe das gewohnte Leben des Paares, das sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennenlernte und 2018 heiratete, "auf den Kopf gestellt". "Es war sehr emotional, manchmal chaotisch und anstrengend. Das 'neue Leben' mit dir wird uns sicherlich immer wieder an eigene Grenzen bringen, aber jede Träne, jeder Schmerz, jede schlaflose Nacht lohnen sich. Denn du bist das Beste, was uns je passiert ist. Wir lieben dich grenzenlos!"

Wie heißt der Sohn von Anna und Gerald Heiser?

Den Namen des Kleinen will sie noch nicht verraten, wie sie in den Kommentaren sagt. Auch ihre Entscheidung, das Gesicht des Jungen nicht zu zeigen, erklärt sie: "Leider hat man keine Kontrolle mehr über die Fotos, sobald sie ins Netz gelangen." Eine Userin merkt jedoch an, dass er "Papas Haarfarbe" habe, was Anna Heiser bestätigt.