Anna Hofbauer und Marc Barthel schweben auf Wolke Sieben. Auf Instagram teilte die Ex-"Bachelorette" ein Foto von ihrer heimlichen Hochzeit.

Ex-"Bachelorette" Anna Hofbauer (32) und Schauspieler Marc Barthel (31, "Notruf Hafenkante") haben sich im Dezember still und heimlich das Jawort gegeben. Von ihrer romantischen Hochzeit teilte die Musicaldarstellerin auf Instagram jetzt einen ersten Schnappschuss. Darauf zu sehen ist die glückliche Braut in einem weißen Chiffonkleid, dessen Oberteil mit schimmernden Pailletten besetzt ist. Barthel, der einen klassischen Anzug samt Weste und weißer Fliege trägt, umarmt seine Ehefrau, während sie einen Strauß aus Eukalyptus und weißen Rosen in der Hand hält.

"... weil du die Liebe meines Lebens bist", kommentiert die 32-Jährige den besonderen Schnappschuss. "Für immer!", antwortet Barthel. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" schwärmte die 32-Jährige nur so von der standesamtlichen Trauung. "Der Moment, an dem wir uns an diesem Tag das erste Mal sahen, Romantik pur." Die kirchliche Hochzeit werde im Sommer nachgeholt, so Hofbauer.

Anna Hofbauer wurde 2014 als zweite "Bachelorette" in der gleichnamigen TV-Sendung bekannt. Die Beziehung mit Marc Barthel bestätigte sie Anfang 2018. Ihr gemeinsamer Sohn Leo wurde im November 2019 geboren.