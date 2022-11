Anna Maria Damm ist erneut schwanger. Das verkündete die Influencerin, die eine vierjährige Tochter hat, auf Instagram.

Anna Maria Damm (26) erwartet ihr zweites Kind. Auf Instagram schrieb die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin: "Unsere Familie wächst. Wir können es immer noch nicht realisieren." Dazu teilte sie ein Foto ihrer Familie: Julian Gutjahr hat auf dem Bild die gemeinsame Tochter, die 2018 zur Welt kam, auf den Schultern. Anna Maria Damm, die ein weißes, ärmelloses Kleid trägt, lehnt sich an seinen Rücken. Die Hände hat sie auf ihren Babybauch gelegt.

Auch in ihren Instagram-Storys zeigt sie sich in einem kurzen braunen Kleid, auf dem der Babybauch gut zu sehen ist. Zudem schrieb sie dort: "Vielen Dank für all eure Glückwünsche. Es fühlt sich für uns immer noch so surreal an..." Zahlreiche Fans und Promis hatten der Influencerin unter ihrem Beitrag zum erneuten Babyglück gratuliert. Sarah Engels (30) etwa schrieb mit zwei Herz-Emojis: "Herzlichen Glückwunsch, wie schön".

Von "GNTM" zum Internet-Star

Anna Maria Damm folgen zwei Millionen Menschen auf Instagram und knapp 640.000 auf YouTube. Nachdem sie 2013 bei "Germany's next Topmodel" den fünften Platz erreicht hatte, etablierte sich die 26-Jährige als Bloggerin und Vloggerin. Sowohl alleine als auch mit Schwester Katharina Damm kreiert sie erfolgreiche YouTube-Videos, die ihre Bekanntheit über "GNTM" hinaus steigerten.