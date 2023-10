Anna-Maria Ferchichi hat ein klares Statement abgegeben, nachdem berichtet wurde, sie könnte mit Bushido ins "Sommerhaus der Stars" ziehen.

Anna-Maria Ferchichi (41) hat in einer Instagram Story zu den Gerüchten um einen angeblichen "Sommerhaus der Stars"-Auftritt Stellung bezogen. Wie die "Bild"-Zeitung kürzlich berichtete, soll ihr Ehemann Bushido (45) über eine mögliche Teilnahme an der RTL-Reality-Show im kommenden Jahr mit dem Sender verhandeln. "Mein Nachrichtenfach zum 'Sommerhaus' explodiert", beginnt die 41-Jährige ihr Statement. "Nein, wir sind nicht in Verhandlungen", stellt sie klar und betont: "Und nein, wir werden auch nicht teilnehmen an der Show." Den Bericht darüber bezeichnet Ferchichi als "Fake News".

Ein Sprecher des Senders hatte auf Nachfrage der "Bild" erklärt: "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen, müssen aber zugeben: Das hat seinen Reiz." Die Gerüchte um Verhandlungen waren aufgekommen, nachdem Bushido in einem Interview seine Begeisterung für das "Sommerhaus" gezeigt hatte.

Bushido ist Fan der Sendung

"Ihr seht hier gerade vor euch den allergrößten 'Sommerhaus der Stars'-Fan sitzen", sagte Bushido im Gespräch mit dem Radiosender Kiss FM. "Ich liebe das, ich will ja selber da rein." Der 45-Jährige ist überzeugt, dass er auch mit den Herausforderungen einer solchen Show gut umgehen könnte: "Ich würde mich nicht verlieren, weil ich ein sehr reflektierter Mensch bin und ich würde mich da hinsetzen, die Füße hochlegen und mir das wirklich so reinfahren." Auch im Interview deutete er an, dass seine Ehefrau wenig begeistert von seiner Idee ist: "Ich finde das geil, meine Frau sagt: 'Auf gar keinen Fall.'" Sie sei der Meinung, dass die beiden direkt "auf Attacke" gehen und daher sicherlich schnell rausfliegen würden.

Derzeit läuft bei RTL die achte Staffel vom "Sommerhaus der Stars". Das Finale der Promipaar-Sendung zeigt der Sender Mitte November.