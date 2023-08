Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben in ihrer elfjährigen Ehe schon einiges durchgemacht. Nun gestand sie, dass sie etwas, was "sehr kaputt war", zu etwas Wunderbarem gewandelt hätten.

Ohne Bushido hätte Anna-Maria Ferchichi wohl keine Großfamilie zu Hause. Das hat sie jetzt bei Instagram verraten.

Anna-Maria Ferchichi (41) hätte ohne ihren Mann Bushido (44) keine acht Kinder bekommen. Das hat sie in einer Instagram-Story verraten. Außerdem gab sie Einblicke in ihre teilweise komplizierte Ehe - und verriet, dass sie in ihrer neuen Wahl-Heimat Dubai oft ihre Schwestern, Freundinnen und sich selbst vermisse.

Keinen Gedanken an weiteren Nachwuchs gehabt

"Ich kann zu 100 Prozent sagen: Nein, ich hätte ohne ihn kein einziges weiteres Kind bekommen", schrieb Anna-Maria Ferchichi in einer Instagram-Story auf eine Follower-Frage. Sie habe nach ihrem ältesten Sohn Montry (21) nie daran gedacht, noch mehr Nachwuchs zu bekommen. Dabei war sie danach sogar verheiratet. "Klingt völlig verrückt, ist aber so..." Sie teilte ihren rund 690.000 Followern mit: "Ich sag es euch, euer Leben kann eine ganz schön seltsame Wende nehmen."

"Extrem belastend"

Auch ihre Ehe mit Bushido machte so eine Wende offenbar durch. Denn auf die Frage, ob sie glücklich sei oder ihr etwas in ihrem Leben fehle, gab sie in einem längeren Text Einblick in ihre Beziehung. "Unsere Ehe und alles drum herum war extrem belastend. Tod von Anis beider Elternteile, bei uns zuhause, durch Krankheit." Dazu "Finanzamt, Hausdurchsuchungen, Umfeld" sowie vier Kinder in drei Jahren. "Ich glaube, ich war zu schockiert, um das alles zu verstehen." Sie habe sich auf ihre Kinder konzentriert und von fast allem anderen "entfernt und isoliert". Denn sie hätte es nicht ertragen, Freunde und Familie zu belügen.

Dann jedoch hätten sie ihr Leben verändert. "Es ging alles nicht über Nacht und wir haben nochmal Jahre gebraucht. Aber: Wir haben es geschafft, etwas, was sehr kaputt war, zu etwas Wunderbarem zu wandeln." Das Paar habe durch schlechte Zeiten gelernt. "Ich bin dankbar für diese Zeit, sie hat uns erwachsen werden lassen." Im vergangenen Jahr ist die Großfamilie nach Dubai ausgewandert, kurz darauf überraschte Bushido seine Frau mit einem erneuten Antrag.

Nun sei sie Mutter von acht "wundervollen Kindern" und es sei einfach kein Platz für andere Menschen. Das vermisse sie oft. "Ich vermisse meine Schwestern und meine Freundinnen. Manchmal schaue ich meine Kinder an und weiß, in ein paar Jahren bekommen sie Flügel. Ich hoffe einfach, dass ich dann nicht verlernt habe, Anna-Maria zu sein. Ich vermisse sie manchmal."

Seit elf Jahren verheiratet

Die Schwester von Sängerin Sarah Connor (43) ist seit 2012 mit Rapper Bushido verheiratet. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder, erst kürzlich verloren sie ein weiteres Kind durch eine Fehlgeburt. Ferchichis ältester Sohn Montry kam im Juni 2002 zur Welt und stammt von Tänzer Pravit Anantapongse. Von 2005 bis 2009 war sie mit dem ehemaligen finnischen Fußballspieler Pekka Lagerblom (40) verheiratet, anschließend war sie für eineinhalb Jahre mit Fußballer Mesut Özil (34) liiert.