Zum 17. Geburtstag von Anna Nicole Smiths Tochter Dannielynn hat ihr Vater Larry Birkhead einen emotionalen Post veröffentlicht.

Die Tochter von Erotikmodel Anna Nicole Smith (1967-2007), Dannielynn Birkhead, ist 17 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass gratulierte ihr Vater Larry Birkhead (50) mit einem süßen Instagram-Posting.

So sehr lobt Larry Birkhead seine Tochter

Der Fotograf ließ auf seinem Instagram-Account das Leben seiner Teenager-Tochter Revue passieren und postete einige Bilder aus der Kindheit. Auch seine verstorbene Ex-Partnerin Anna Nicole Smith ist mit Baby Dannielynn auf dem Arm zu sehen. Dazu schrieb er: "Alles Gute zum 17. Geburtstag, Dannielynn! Ich bin so stolz auf dich in jeder Hinsicht. Ich wünsche dir den besten Tag aller Zeiten! Du bist lustig, verrückt schlau, hübsch und fast alles, was ich mir vorstellen könnte." Dann fügte er mit Blick auf Anna Nicole Smith hinzu: "Deine Mama wäre so stolz auf dich, da bin ich sicher."

Viele Ähnlichkeiten mit ihrer berühmten Mutter

In einem Gespräch mit "People" im Mai hatte Birkhead darüber gesprochen, dass Dannielynn sich nach Hochschulen im ganzen Land umschaut. "Jedes Mal, wenn ich etwas für das College per Post bekomme, weiß ich nicht, ob ich ihr das wirklich geben möchte, denn sie könnte dieses Angebot annehmen und irgendwo aufs College gehen. Es ist eines dieser Dinge, die alle Eltern durchmachen. Sie wollen nicht, dass ihre Kinder abhauen, aber sie wissen, dass sie es müssen." Zudem erzählte er, wie viele Ähnlichkeiten Dannielynn mit ihrer verstorbenen Mutter habe: Sie sei genauso großzügig - und auch beim Essen gebe es Gemeinsamkeiten. "Und gleichzeitig ist sie genauso eine wählerische Esserin wie ihre Mutter. Oh mein Gott! Sie isst überhaupt kein Fleisch, aber sie ist auch kein großer Gemüsefan." Stattdessen liebe sie Pasta und Pizza. "Wir fügen Vitamine und andere Dinge hinzu, um sie rund zu machen. Sie bekommt viel Soße auf ihre Pizza. Ihre Mutter war genauso ein Soßen- und Gewürzfreak."

Das tragische Leben von Anna Nicole Smith

Anna Nicole Smith wurde als "Playboy"- und "Guess"-Model bekannt. Ihr Durchbruch gelang ihr 1993, als sie zum "Playmate des Jahres" gewählt wurde. Ihr Weg in die Öffentlichkeit begann als Tänzerin in einem Stripclub in Texas, wo sie entdeckt wurde. Damals hatte sie bereits ein Kind aus einer frühen Ehe, ihr Sohn war 1986 zur Welt gekommen. Einer der Kunden des Clubs, der Öl-Milliardär J. Howard Marshall (1905-1995), verliebte sich in Smith und heiratete sie 1994. Er war zu dem Zeitpunkt 89, sie 26, weshalb die Beziehung eine große öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr. Als Marshal 14 Monate später starb, folgte ein jahrelanger Kampf um das Erbe mit dem Sohn des Milliardärs. Sowohl Anna Nicole Smith als auch Marshalls Nachkomme starben vor einer endgültigen Entscheidung. Zeit ihres Lebens hat Smith aber nichts vom Erbe ihres Mannes erhalten. 2007 starb sie im Alter von 39 Jahren an einer Überdosis Drogen. Kurz zuvor war ihr 20-jähriger Sohn auf die gleiche tragische Weise ums Leben gekommen.

Nur wenige Monate vor ihrem Tod am 8. Februar 2007 wurde Anna Nicole Smith noch einmal Mutter: Am 7. September 2006 brachte sie ihr zweites Kind, Tochter Dannielynn Hope, zur Welt. Im April 2007 wurde Larry Birkhead durch eine DNA-Analyse als Vater bestätigt.