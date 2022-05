Dannielynn Birkhead hat zu einem außergewöhnlichen Outfit gegriffen. Die Tochter von Anna Nicole Smith trug einen Look von Janet Jackson.

Ein besonderes Outfit für einen besonderen Abend: Am Freitagabend (6. Mai) hat Dannielynn Birkhead (15) zusammen mit ihrem Vater Larry Birkhead (49) die "Barnstable Brown Kentucky Derby"-Gala in Louisville, Kentucky, besucht. Dafür hat sich die Tochter der verstorbenen Anna Nicole Smith (1967-2007) einen ganz besonderen Look ausgesucht. Die 15-Jährige griff zu einem Outfit, welches Sängerin Janet Jackson (55) im Jahr 2003 bei eben dieser Veranstaltung trug.

Dannielynn Birkhead traf ihr Idol Janet Jackson

Das Outfit bestand aus einem schwarzen Hosenanzug, samt Krawatte und weißem Hemd. Der breite Gürtel betonte dabei die schmale Taille der 15-Jährigen. Die blonden Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, die Schirmmütze rundete, wie schon bei Jackson, den Look ab. Beim Make-up setzte Birkhead auf Smokey-Eyes und einen rosafarbenen Lippenstift.

Dannielynn Birkhead hatte an diesem Abend sogar die Ehre, ihr Idol zu treffen. "Dannielynn traf Janet Jackson auf der Barnstable-Brown-Gala, während sie Janets Outfit trug, das sie 2003 auf der gleichen Party trug", schrieb Vater Larry Birkhead stolz zu einem Foto auf Instagram, auf dem er gemeinsam mit Jackson und seiner Tochter in die Kamera lächelt. "Janet war so liebenswürdig und machte Dannielynn in ihrem Outfit Komplimente." Die Sängerin habe seine Tochter sehr glücklich gemacht.

Gedenken an Mama Anna Nicole Smith

Doch nicht nur Janet Jackson zollte Birkhead mit ihrer Look-Wahl Tribut. Ihre Eltern Larry Birkhead und Anna Nicole Smith lernten sich bei der Gala 2003 kennen. Nur vier Jahre später starb das Model im Alter von 39 Jahren an einer Medikamenten-Überdosis, Tochter Dannielynn war zu diesem Zeitpunkt erst fünf Monate alt. Jedes Jahr besucht das Vater-Tochter-Gespann das Kentucky Derby.