Reality-Star mit Fußfessel? Die verurteilte Betrügerin Anna Sorokin plant offenbar ein Comeback per TV-Show direkt aus ihrem Hausarrest.

Aus dem Gefängnis ist die verurteilte Betrügerin Anna Sorokin (32) im Oktober 2022 gegen Zahlung einer Kaution entlassen worden. Zwar steht sie seither unter Hausarrest und muss eine Fußfessel tragen, den Weg in die Öffentlichkeit strebt sie offenbar aber dennoch mit großen Schritten an. Wie diverse internationale Medien berichten, darunter "Page Six", arbeitet Sorokin an einem eigenen Reality-Format. Darin wolle sie den Berichten zufolge Stars und Sternchen zum Essen in ihr Apartment in Manhattan einladen, um über Gott, die Welt und vornehmlich sich selbst zu reden.

Unter dem Titel "Delvey's Dinner Club" soll die Show demnach entstehen, als Produktionsfirma wird ein Unternehmen namens Butternut angeführt. "Es gibt nichts Besseres als die Erfahrung, eine ausgewählte Gruppe an Freunden zusammenzubringen, mit ihnen über Lebensgeschichten zu sprechen und dabei ein großartiges kulinarisches Erlebnis zu haben", wird Sorokin zitiert. Viel solle sich um ihren Werdegang und speziell ihre kriminelle Vorgeschichte drehen, heißt es weiter.

Auch ihre Traumbesetzung für die ersten Folgen habe die 32-Jährige "Page Six" schon mitgeteilt. Unter anderem über einen Besuch von Tech-Milliardär Elon Musk (51) oder Popstar Madonna (64) würde sie sich demnach besonders freuen.

Bekannt als "Soho Grifter" und dank Netflix

Sorokin war 2017 wegen Betrugs verhaftet und 2019 zu einer Gefängnisstrafe von mindestens vier Jahren verurteilt worden. Der Vorwurf: Sie habe sich als deutsche Millionenerbin Anna Delvey ausgegeben und sich so in der Manhattaner High-Society Dienstleistungen und Güter im Wert von über 200.000 US-Dollar erschlichen. Dies brachte ihr den Spitznamen "Soho Grifter" ("Soho Schwindlerin") ein. Zuletzt befand sie sich wegen einer abgelaufenen Aufenthaltsgenehmigung in US-Abschiebehaft.

Einer breiten Masse an Menschen sind Anna Sorokins Verbrechen aufgrund der Netflix-Serie "Inventing Anna" bekannt geworden. Die neunteilige Miniserie, die im Februar 2022 beim Streamingdienst veröffentlicht wurde, erzählt eine fiktionalisierte Version von Sorokins Machenschaften. Schauspielerin Julia Garner (28) verkörpert in der Netflix-Produktion, die auf dem Artikel "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" von Redakteurin Jessica Pressler basiert, Anna Sorokin/Delvey.