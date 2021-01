Die Geschichte eines Start-ups wird für Apple TV+ zum Serien-Stoff. Anne Hathaway und Jared Leto werden die Hauptrollen spielen.

Weitere Star-Power für Apple TV+: Wie der Streamingdienst bekannt gegeben hat, wurden Anne Hathaway (38) und Jared Leto (49) für die neue Serie "WeCrashed" verpflichtet. Das laut dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" acht Folgen umfassende Drama basiert auf dem erfolgreichen Podcast "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork".

Leto wird demnach in die Rolle des "WeWork"-Gründers Adam Neumann (42) schlüpfen. Hathaway soll dessen Frau und Mitgründerin des Unternehmens, Rebekah Neumann (42), verkörpern. Die Apple-Original-Serie wird wie auch "Lessons in Chemistry" mit "Captain Marvel"-Star Brie Larson (31) in den kürzlich eröffneten Apple Studios produziert.

In der Serie geht es laut Apple um den Aufstieg und Fall des Start-ups "WeWork", eines US-amerikanischen Unternehmens, das unter anderem Büroflächen für Selbständige und Firmen anbietet. Das Unternehmen war 2011 erstmals wegen geschönter Bilanzen in der Kritik. 2019 war ein geplanter Börsengang verschoben worden.